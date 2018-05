Bắt băng nhóm nhỏ tuổi chuyên cướp các cặp tình nhân

Chiều 16.5, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm 138 TP.Đà Nẵng, Công an TP thưởng nóng 22 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Q.Sơn Trà và Công an P.Thọ Quang về thành tích bắt băng cướp chuyên nhắm vào các cặp tình nhân.

Trước đó, khuya 15.5, tại khu vực P.Thọ Quang, Trần Thanh Hiếu (17 tuổi), Võ Nhật Trường, Nguyễn Minh Hiếu (cùng 15 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Thành Đạt (16 tuổi, ngụ H.Đại Lộc, Quảng Nam) dùng dao khống chế một cặp tình nhân, cướp 1 vòng bạc, 1 dây chuyền vàng, 650.000 đồng. Lực lượng cảnh sát đang tuần tra đã phát hiện và truy bắt nhóm này.