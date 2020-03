Bắt băng trộm phụ tùng ô tô, chuyên cài "nội gián" vào làm bảo vệ công ty

Trước đó, rạng sáng 13.3 tại thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang xảy ra vụ trộm đột nhập vào Công ty K.A và Công ty J.

Tài sản bị lấy trộm là phụ tùng ô tô gồm 28 sơ mi pitton (trị giá 18 triệu đồng/cái), 4 bình điện ô tô (2,1 triệu đồng/bình).

Công an H.Hòa Vang phối hợp xã Hòa Châu qua trích xuất camera , khoanh vùng đối tượng và truy xét trong 2 ngày 13 và 14.3 bắt được 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Trường Hoàng (ngụ 29 Hòa An 15, P.Hoà An, Q.Cẩm Lệ), Bảo Hoàng Hoàng Gia (cùng 23 tuổi, ngụ 30/3 Đặng Thai Mai, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê), Nguyễn Văn Duy (27 tuổi, ngụ 201 Nguyễn Như Hạnh, P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng), Đỗ Tấn Thích (26 tuổi, ngụ thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tạm trú K54/26 Trường Chinh, Q.Hòa An, Q.Cẩm Lệ).