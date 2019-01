Bắt bị can vác dao xông vào trụ sở phường gây náo loạn

Chiều 9.1, thông tin từ Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Năm (54 tuổi, ngụ khối 9, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng