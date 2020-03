Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt trên 500 triệu đồng

Chiều 12.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với chủ hụi Hứa Thị Thu Vân (51 tuổi, ở thị trấn Hoà Bình, H.Hoà Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2019, bà Vân mở hàng chục dây hụi ; huy động hàng trăm hụi viên ở thị trấn Hòa Bình tham gia.

Lợi dụng lòng tin của người tham gia chơi hụi, khi đến ngày mở hụi, bà Vân đã lấy tên khống các hụi viên này để hốt hụi. Sau hàng chục lần hốt hụi khống , bà Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Do bà Vân không còn khả năng trả nợ, đồng thời phát hiện bà Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên hàng chục hụi viên đã làm đơn tố cáo gửi công an. Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ giật hụi này.