Bắt cóc nữ sinh Trà Vinh tống tiền: Gia hạn điều tra đồng phạm cựu công an

Ngày 17.7, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa quyết định gia hạn thêm thời gian 2 tháng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của 2 nghi can khác, được xác định là giúp sức trong vụ bắt cóc nữ sinh Trà Vinh để tống tiền do Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi, ngụ TT.Thới Lai, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ, cựu cán bộ công an TP.Cần Thơ đã ra khỏi ngành), chủ mưu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định ngoài bị can Nguyễn Chí Tâm (ảnh) thì Toàn còn hơn 1 đồng phạm giúp sức trong vụ bắt cóc nữ sinh gây chấn động dư luận ẢNH: C.T.V.

Nguyễn Quốc Toàn và đồng phạm là Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, khỏi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi bắt cóc tống tiền

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Nguyễn Quốc Toàn đầu tư làm ăn và thua lỗ vài trăm triệu đồng. Khi Toàn biết ở quê vợ anh ta (ở Trà Vinh) có một nữ sinh con của gia đình giàu có nên Toàn nảy sinh ý định bắt cóc nữ sinh này để đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi bắt cóc, Toàn nhờ vợ xin số của nữ sinh này để mai mối cho một người bạn. Sau khi có được số điện thoại, Toàn nhắn tin “cưa” nữ sinh và bảo rằng mình chưa có vợ. Trước tình cảm của Toàn, nữ sinh đồng ý gặp mặt. Để nữ sinh an tâm, Toàn rủ thêm 2 người bạn nữ khác ngụ TP.Cần Thơ đi cùng trong ngày gặp mặt đầu tiên. Tháng 1.2020, Toàn gặp nữ sinh tại một quán cà phê ở TP.Trà Vinh và tặng cho nữ sinh 1 chai nước hoa đắt tiền.

Nguyễn Quốc Toàn lên kế hoạch bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng

Theo kế hoạch, Toàn dụ dỗ hoặc cưỡng chế nữ sinh đưa ra ô tô do Nguyễn Chí Tâm chờ sẵn bên ngoài. Tuy nhiên do quán cà phê lúc này đông người nên ý đồ bất thành. Sau đó, 2 người bạn của Toàn chạy xe máy về lại TP.Cần Thơ, Toàn tiếp tục ở lại Trà Vinh để nhắn tin, gạ gẫm nữ sinh tiếp tục gặp mặt nhưng bị từ chối.

Nhiều ngày gạ gẫm không thành, Toàn nhắn tín đòi nữ sinh trả lại chai nước hoa rồi “đường ai nấy đi”.

Sáng 13.1, khi nữ sinh đến quán cà phê Thảo Nguyên (TP.Trà Vinh) để trả lại chai nước hoa cho Toàn thì bị Toàn, Tâm và 2 thanh niên khác túm tóc, khống chế đưa lên ô tô chở về khách sạn đã được bố trí sẵn ở Vĩnh Long.

Tại khách sạn, Toàn lấy điện thoại của nữ sinh nhắn tin cho mẹ nạn nhân với nội dung: “Bà chuẩn bị cho tôi 5 tỉ, nếu không sẽ không gặp mặt được con gái”. Ngay khi đó, Toàn ứng trước cho 2 người giúp sức, mỗi người 5 triệu đồng, còn nợ lại 390 triệu đồng (theo lời hứa là nếu 2 người tham gia sẽ được Toàn trả công 400 triệu đồng). Sau đó, 2 đồng phạm giúp sức rời khỏi khách sạn.

Theo bố trí của Toàn, mẹ nữ sinh mang 5 tỉ đồng đến trạm thu phí trên QL91 ở Cần Thơ để chuộc người. Toàn và Tâm thuê taxi đưa nữ sinh đến điểm hẹn và thấy mẹ nạn nhân ôm túi tiền đứng đợi nên Toàn bảo Tâm bước xuống nhận.

Khi Tâm vừa giật túi xách từ trong tay mẹ nạn nhân thì bị các trinh sát Công an tỉnh Trà Vinh ập đến bắt giữ. Sau đó cả hai được di lý từ TP.Cần Thơ về tỉnh Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra. Cuối tháng 1.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt giam Toàn và Tâm về hành vi bắt cóc tống tiền.

Nguyễn Chí Tâm khai nhận với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, cuối năm 2019 có nhận tin nhắn từ Toàn với nội dung: “Tao có nhiệm vụ đặc biệt là bắt giữ một phụ nữ ở Trà Vinh đưa về Vĩnh Long. Mày xuống phụ, khi hoàn thành sẽ được thưởng 200 triệu đồng”. Ngay sau tin nhắn, Toàn chuyển vào tài khoản của Tâm 50 triệu đồng. Tâm nhận lời Toàn và cùng thực hiện phi vụ bắt cóc tống tiền do Toàn chủ mưu.