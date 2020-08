Bắt đối tượng vượt ngục, trốn truy nã nguy hiểm từ Quảng Trị ra Hà Nội

Tối 5.8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an H.Mỹ Đức (TP.Hà Nội) vừa phối hợp với Công an H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) bắt giữ Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, trú xã Vạn Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), là đối tượng truy nã nguy hiểm khi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.