Bắt được bị can dùng súng AK bắn người tình rồi bỏ trốn

Ngày 28.7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) tại TP.Đà Nẵng. Tùng là bị can trong vụ nổ súng bắn người tình và tự sát tại Đắk Lắk, khi được đưa về điều trị tại ở TP.HCM thì bỏ trốn.

Ảnh: Công an cung cấp

Bị can Tùng sau khi bị công an bắt giữ

Như Thanh Niên đã thông tin , ngày 21.7, do mâu thuẫn tình cảm, Tùng dã dùng súng AK bắn là chị N.N.M.H (38 tuổi, trú cùng xã, người tình của Tùng), rồi tự bắn vào mình để tự sát nhưng không chết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Tùng về tội giết người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cả Tùng và nạn nhân H. đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, sau đó chuyển đi điều trị ở TP.HCM. Tùng được chữa trị tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt (TP.HCM) nhưng đến ngày 25.7 thì dẫn theo con trai 10 tuổi trốn khỏi bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã đặc biệt và tiến hành truy bắt Tùng. Đến sáng 28.7, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị chức năng ở Đà Nẵng bắt được bị can dùng súng AK bắn người tình này.