Bắt được nghi can gây tai nạn làm cán bộ quản lý rừng thiệt mạng

Chiều 9.12, Công an H.Đam Rông cho biết vừa truy bắt được nghi can lái xe gây tai nạn trên đèo Chuối làm một cán bộ quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng tử vong

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8.12, người dân đi đường phát hiện một người đàn ông tử vong cùng chiếc xe máy BS 49S8 - 6652 nằm lọt thỏm dưới mương thoát nước tại Km 108, thuộc đèo Chuối, xã Liên Shronh (Đam Rông).

Thời điểm xảy ra tai nạn anh Công đang trên đường đến cơ quan làm việc, nhận định ban đầu anh Công tử vong do va chạm với ô tô nên cơ quan điều tra tổ chức truy bắt người gây tai nạn . Đến chiều 9.12, Công an H. Đam Rông phối hợp với Công an H.Đức Trọng bắt giữ được nghi can Đào Minh Hùng (40 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Đức Trọng) cùng chiếc xe tải gây tai nạn mang BS 51C - 053.26. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý.