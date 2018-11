Bắt giam 1 giáo viên và 3 nghi phạm cho vay nặng lãi

Ngày 12.11, thông tin từ Công an TX.Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Viết Nghĩa (39 tuổi, giáo viên Trường THPT Đông Hiếu, TX.Thái Hòa), Phan Hải Dương (25 tuổi), Nguyễn Anh Đức (24 tuổi) và Trần Xuân Hùng (31 tuổi, đều ngụ TX.Thái Hòa) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi

Theo điều tra ban đầu, công an xác định 4 nghi can trên đã lợi dụng nhu cầu cần tiền mặt của một số người dân để cho vay nặng lãi. Số tiền cho vay hằng tháng lên tới hơn 10 tỉ đồng, lãi suất thu về gần 1 tỉ đồng/tháng. Trong quá trình giao dịch với người vay, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm người này không ghi lãi suất trên các giấy tờ, trong khi người vay sợ bị trả thù nên không dám tố cáo. Phải mất hơn 6 tháng lập chuyên án, điều tra, củng cố tài liệu, công an mới phá được vụ án này.