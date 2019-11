Bắt giam 12 người trong vụ băng nhóm Hải Phòng và Vũng Tàu bắn nhau

Ngày 4.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã bắt tạm giam 12 người trong vụ băng nhóm TP.Hải Phòng và TP.Vũng Tàu truy sát, bắn súng (xảy ra vào đêm 16.9 tại TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn về tiền bạc nên V. và K. hẹn nhau ra quán nhậu 55 Lê Hồng Phong (TP.Vũng Tàu) để nói chuyện. Sợ nhóm V. đánh nên K. gọi cho Đỗ Việt Cường (37 tuổi) và Ninh Văn Tùng (cùng ngụ TP.Hải Phòng) ra gặp V. Cường gọi cho Phạm Bá Dũng (37 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) cùng nhiều người khác từ TX.Phú Mỹ xuống TP.Vũng Tàu. Dũng cầm theo một khẩu súng và nhóm đi cùng nghi can này mang theo một bó ống tuýp sắt đưa lên ô tô chạy xuống TP.Vũng Tàu để gặp Cường. Lúc này, tại TP.Vũng Tàu, V. không đi gặp K. mà nhờ Hồ Văn Thưng (23 tuổi) và Quách Thanh Thoại (32 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) ra giải quyết chuyện tiền bạc với anh K.

Lúc này, Dũng rút khẩu súng ra bắn một phát đạn về hướng nhóm người của Thưng. Cường đứng gần đó, chạy đến giật khẩu súng từ tay Dũng tiếp tục bắn 5, 6 phát đạn vào nhóm đối thủ. Hậu quả, Thưng cùng 2 người trong nhóm bị đạn bắn trúng gây thương tích nặng. Sau khi gây án, nhóm của Cường và Tùng lên 4 ô tô rời khỏi hiện trường.

Trên đường bỏ chạy về TX.Phú Mỹ, 2 ô tô loại bán tải của nhóm Cường bị Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp bắt giữ.

Trả lời Thanh Niên ngày 4.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay liên quan đến vụ án trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã vận động nghi can khác là Quách Thanh Thoại (32 tuổi), Lê Trà Phi Nuôn (25 tuổi), Nguyễn Văn Lưng (23 tuổi) và Nguyễn Thiên Phúc (24 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) ra đầu thú. Cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ để bắt tạm giam 4 nghi can trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.