Bắt giám đốc công ty bất động sản trốn thuế, điều tra thêm hành vi lừa đảo

Ngày 19.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Đức (39 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ bất động sản Vincomreal (gọi tắt là Công ty Vincomreal, trụ sở TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Đức nhận chuyển nhượng 14 thửa đất có tổng diện tích khoảng 15.000 m2 trên địa bàn H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) của các hộ dân. Đến đầu năm 2019, Đức hợp 14 thửa đất này và chia thành 75 thửa nhỏ. Sau đó, Đức giới thiệu là dự án “khu dân cư Golden Central Park” do Công ty Vincomreal làm chủ đầu tư , mặc dù không làm thủ tục, không được cơ quan chức năng cấp phép. Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty Vicomreal đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 70 nền đất cho khách hàng. Giá trị mỗi nền đất được Đức bán trên 700 triệu đồng, nhưng trong hợp đồng công chứng chuyển nhượng lại ghi giá trị chỉ khoảng 50 triệu đồng. Công ty này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, không kê khai thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cơ quan điều tra xác định, việc Đức không kê khai thuế thu thập cá nhân đã có hành vi trốn thuế với số tiền gần 180 triệu đồng. Ngoài hành vi trốn thuế, hiện cơ quan công an đang xác minh, điều tra việc công ty bất động sản của Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo, sau khi ký hợp đồng mua bán đất trong dự án này, khách hàng đã chuyển hàng tỉ đồng cho Đức nhưng vẫn chưa được nhận nền đất như cam kết.