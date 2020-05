Bắt giam nguyên phó công an phường về tội tổ chức đánh bạc

Hôm qua 22.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 12 bị can để điều tra về tội danh “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”