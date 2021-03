Bắt giam tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người chết, 18 người bị thương

Chiều 25.3, thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, ngụ H.Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.