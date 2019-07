Bắt giam 'trùm' cát sạn xứ Huế

Ngày 8.7, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm, 51 tuổi, Phó giám đốc DNTN Tuyết Liêm (217 Phan Bội Châu, TP.Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán của doanh nghiệp, cùng trú tại TP.Huế) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn