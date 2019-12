Bắt giữ 2 nghi phạm đập phá xe khách trên quốc lộ 1A

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Hoằng Hóa, chiều 19.12, anh N.M.C (30 tuổi, ngụ tại xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hóa) điều khiển xe khách biển số 36B-013.97, lưu thông trên quốc lộ 1A, từ Hà Nội về Thanh Hóa. Trên xe lúc này có khoảng 20 hành khách.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, khi tài xế C. điều khiển xe đến cầu Đò Lèn (ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thì Phong và Cường đi xe máy nhãn hiệu Exciter, biển số 36M1-122.17, vượt lên và ra tín hiệu yêu cầu tài xế C. dừng xe.

Do không hiểu chuyện gì và lo ngại đối tượng xấu gây nguy hiểm, nên tài xế C. không dừng mà tiếp tục điều khiển xe về hướng thành phố Thanh Hóa.

Những tưởng vụ việc chỉ dừng ở đó, nhưng Phong và Cường tiếp tục điều khiển xe máy đuổi theo xe của anh C. Khi đến địa phận xã Hoằng Trung (huyện Hoằng Hóa), Phong và Cường đã vượt lên phía trước, dùng xe máy chặn khiến tài xế C. phải dừng xe.

Khi chiếc xe khách vừa dừng, Phong và Cường ngay lập tức chửi bới và dùng tuýp sắt, gạch đá đập phá chiếc xe khách, khiến kính trước và hai bên hông xe bị vỡ, hư hỏng.

Vụ việc diễn ra khoảng gần 5 phút. Trong lúc các nghi phạm ngừng đập phá, tài xế C. đã điều khiển xe chạy về hướng thành phố Thanh Hóa. Khi xe vừa chạy, Phong và Cường tiếp tục lấy xe máy đuổi theo. Lo lắng các nghi phạm tiếp tục đập phá xe và có thể gây nguy hiểm cho hành khách , tài xế C. đã phải điều khiển xe chạy thẳng vào trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa (ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa), lúc đó Phong và Cường mới dừng truy đuổi.

Công an huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc điều tra. Ngày 21.12, Phong và Cường bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận, nguyên nhân hành vi trên là do các nghi phạm này xảy ra va chạm với một phương tiện khách ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), nhưng chiếc xe va chạm không dừng lại , nên các nghi phạm đuổi theo và ra tín hiệu cho xe do tài xế C. định nhờ điều khiển xe dừng lại để chặn chiếc xe đã va chạm với các nghi phạm, nhưng tài xế C. không dừng xe.