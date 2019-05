Bắt giữ 2 nghi phạm vận chuyển 5 kg ma túy qua biên giới

Chiều 23.5, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh này bắt giữ Vũ Hà Giao (32 tuổi) và Nguyễn Tuấn Kiệt (19 tuổi, cùng ngụ TX.Kiến Tường, Long An) vận chuyển 5 kg ma túy tổng hợp qua khu vực biên giới.