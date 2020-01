Bắt giữ 2 xe tải chở 1,8 tấn lợn xuất lậu sang Trung Quốc

Khoảng 2 giờ 15 ngày 8.1, trong lúc tuần tra tại khu vực mốc 1331 (bản Tài Chi, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), lực lượng của Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 2 xe tải chở lợn đang chuẩn bị đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Cụ thể, xe tải biển số 14C - 262.30, do tài xế Tằng A Sy (39 tuổi, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) điều khiển, trên xe chở 11 con lợn, tổng trọng lượng 1.100 kg và xe tải biển số 18C - 077.20, do tài xế Nguyễn Xuân Cường (57 tuổi, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển, đang chở 7 con lợn, tổng trọng lượng 700 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 lái xe đều không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số lợn trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Tằng A Sy khai chở thuê số lợn trên cho một phụ nữ tên Bổng, từ thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) với tiền công 1,2 triệu đồng. Còn lái xe Nguyễn Xuân Cường khai chở thuê cho một người không quen biết từ xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) để lấy 5 triệu đồng tiền công. Số lợn trên sau khi được tập kết ở mốc biên giới 1331 sẽ được một nhóm đối tượng khác đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, do giá lợn tại Trung Quốc đang rất cao.

Chiều 8.1, Đồn Biên phòng Quảng Đức vẫn đang tạm giữ 2 xe tải cùng số lợn tang vật để điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định.