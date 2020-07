Bắt giữ 33 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Quảng Ninh

Khoảng 16 giờ ngày 9.7, tại khu vực mốc 1364+400 (thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh), tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phát hiện 33 công dân Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra nhanh, lực lượng biên phòng xác định những người này đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Những người này khai danh tính là Lê Thị Thanh (33 tuổi), Lương Văn Hạnh, (36 tuổi), Lương Văn Tuấn (30 tuổi), Lô Văn Sáng (22 tuổi) cùng trú tại xã Châu Thôn, H.Quế Phong, Nghệ An; Lương Văn Êm (30 tuổi), Vi Thị Sinh (30 tuổi) cùng trú tại xã Quang Phong, H.Quế Phong, Nghệ An; Lô Văn Hội (33 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, H.Quế Phong, Nghệ An);

Nguyễn Thị Trình (23 tuổi), Đinh Văn Biên (24 tuổi), Đinh Văn Hưng (25 tuổi), Đinh Văn Tựa (19 tuổi), Đinh Văn Sỹ (24 tuổi) cùng trú tại xã Minh Tiến, H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa; Vi Máy Khể (30 tuổi) Vừ Vi Phềnh (24 tuổi), Vi Viết Cái (27 tuổi), Sòng Thị Say (16 tuổi); Giàng Thị Súa (17 tuổi) cùng trú tại xã Phế Lạc, H.Đồng Văn, Hà Giang;

Vừ Mi Hầu (50 tuổi) trú tại Sông Nam, Đồng Văn, Hà Giang; Trương Thị Hà (24 tuổi) trú tại xã Edah, H.Ca rông Năng, Đắk Lắk; Sùng Mí Hời (16 tuổi) trú tại xã Sùng Trái, H.Đồng Văn, Hà Giang; Giàng Thị Trang (15 tuổi, trú tại xã Sơn Đình, H.Tam Đường, Lai Châu); Nguyễn Thị Ngân (22 tuổi, trú tại xã Tằng Lòòng, H.Bảo Thắng, Lào Cai); Nguyễn Văn Phú (19 tuổi, trú tại xã Thương Sơn, H.Phú Bình, Thái Nguyên); Nguyễn Thị Yến (39 tuổi), Nguyễn Phúc Nam (19 tuổi) cùng trú tại xã Quỳnh Phương, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An;

Bàn Văn Sinh (27 tuổi) và Thiệu Càn Cáu (21 tuổi) cùng trú tại xã Minh Thương, H.Hàm Yên, Tuyên Quang; Sùng Seo Táy (30 tuổi, trú tại xã Xuân Hòa, H.Bảo Yên, Lào Cai); Giàng Seo Chư (30 tuổi, trú tại Xí Chéng, Si Ma Cai, Lào Cai); Thăng Văn Thanh (25 tuổi, trú tại xã Thanh Hải, H.Lục Ngạn, Bắc Giang); Hoàng Văn Tuấn (40 tuổi, trú tại xã Bằng Văn, H.Ngân Sơn, Bắc Kạn); Vàng Thị Mon (34 tuổi, trú tại xã Xí Cheng, H.Si Ma Cai, Lào Cai); Lư Thị Minh Phước (18 tuổi, trú tại xã Phú Nhuận, H.Bảo Thắng, Lào Cai).

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận, đầu tháng 2 đã xuất cảnh trái phép sang Quảng Tây (Trung Quốc) qua khu vực biên giới tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn để làm thuê.

Đến chiều 9.7, các đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh thì bị lực lượng của Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ. Đơn vị này đã tiến hành lập biên bản và đưa 33 người đi cách ly tập trung tại khu cách ly của TP.Móng Cái để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Đồn Biên phòng Bắc Sơn, từ khi triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 132 vụ, với hơn 330 người Trung Quốc và Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép.