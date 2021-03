Bắt giữ Giám đốc Công ty DCB

Ngày 8.3, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Chung (Giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB) để làm rõ hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”. Các quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.