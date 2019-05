Bắt giữ hàng trăm thùng sữa không được phép lưu hành tại Việt Nam

Chiều tối 7.5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Yên) bắt giữ một số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc khi vận chuyển qua khu vực Trạm kiểm soát giao thông An Mỹ, xã An Mỹ, H.Tuy An (Phú Yên).