Bắt giữ lô điện thoại di động không rõ nguồn gốc ở ga Sài Gòn

Qua kiểm tra, công an thu giữ 325 chiếc ĐTDĐ trên. Làm việc với cơ quan công an, Sơn khai nhận số hàng này do một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển với giá 3 triệu đồng. Cơ quan công an cho biết tổng giá trị số hàng hóa khoảng 3 tỉ đồng.