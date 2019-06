Bắt giữ một người Lào vận chuyển 30 bánh heroin vào Việt Nam

Sáng nay, 11.6, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, lực lượng phòng chống ma túy, thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Bộ tư lệnh Biên phòng vừa phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá thành công chuyên án ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam.