Bắt giữ một phụ nữ bị truy nã vì giả danh lừa đảo hơn 1,1 tỉđồng

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc điều tra, xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào cuối năm 2019. Đến tháng 3.2020, cơ quan công an có lệnh truy nã Quyên. Sau một thời gian lẩn trốn, Quyên đã bị lực lượng công an bắt giữ tại xã Gia Canh, H.Định Quán, Đồng Nai.