Bắt giữ nghi phạm dùng dao cứa cổ 2 người ở Nghệ An

Chiều 13.5, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Hồ Đức Kế (45 tuổi, ngụ huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra vụ án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương xảy ra tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (Thanh Niên đã thông tin).