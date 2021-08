Bắt giữ nghi phạm vận chuyển 115 kg ma túy đá sau 8 tháng lẩn trốn

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 9 giờ 30 sáng nay, 31.8, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức vây bắt thành công nghi phạm Giàng Seo Hòa (31 tuổi, trú tại thôn Pha Long, xã Pha Long, H.Mường Khương, tỉnh Lào Cai ).

Sau khi thống nhất, Vàng Seo Sử trực tiếp vào Nghệ An để đưa số ma túy đá trên ra Lào Cai rồi cùng Giàng Seo Hòa tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc . Nhưng sau khi nhận ma túy và đang di chuyển trên địa phận tỉnh Nghệ An, Sử đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.