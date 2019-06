Bắt giữ người đàn ông đâm chết hàng xóm

Ngày 29.6, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt tạm giam ông Phạm Văn Dũng (44 tuổi, ngụ số 695 đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào sáng cùng ngày (29.6).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 7 giờ sáng 29.6, ông Phạm Văn Dũng đã dùng cái bạt (một dụng cụ làm mộc sắc hơn dao) đâm bà Đỗ Thị Hà (40 tuổi, ngụ số 693 đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng ) tử vong và làm chồng bà Hà là ông Lê Quý Hiển bị thương.

Theo người dân thì nhà ông Dũng và nhà bà Hà có mẫu thuẫn từ nhiều năm nay vì cạnh tranh trong mua bán đồ gỗ. Bà Hà là người thường xuyên có những lời chửi bới gia đình ông Dũng. Thời gian gần đây, ông Dũng xây nhà, bà Hà càng có nhiều lời nói khó nghe với gia đình ông Dũng hơn. Vào sáng nay, trước khi xảy ra án mạng, bà Hà cũng đã chửi bới nhà ông Dũng.

Theo người dân địa phương, thì rất có thể do quá uất ức vì bị bà Hà nhiều lần chửi bới nên ông Dũng mới có hành vi giết người. Sau khi ông Dũng gây án, Công an phường Nam Sơn, quận Kiến An đã đến hiện trường và vận động ông Dũng đầu thú, giao nộp tang vật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.