Bắt giữ tài xế taxi vận chuyển một con gấu ngựa quý hiếm nặng hơn 100 kg

Sáng nay, 11.12, trao đổi với Thanh Niên, trung tá Đặng Quang Niềm, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ phương tiện cùng tang vật và sẽ tiến hành giám định cá thể gấu ngựa để điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10.12, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện xe taxi mang biển số 37A - 233.21 do tài xế Trần Văn Toản (34 tuổi, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng nam - bắc, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh cho xe dừng lại để kiểm tra.

Cá thể gấu ngựa quý hiếm, nặng hơn 100 kg được nhốt trong chuồng sắt Ảnh Tân Kỳ

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện sau cốp xe taxi có 1 cá thể gấu có trọng lượng hơn 100 kg được nhốt trong chuồng sắt. Bước đầu, Phòng Cảnh sát môi trường xác định đây là loài gấu ngựa thuộc nhóm 1B, nằm trong danh mục loài động vật nguy cấp quý hiếm

Tại cơ quan điều tra, tài xế Toản khai nhận đang vận chuyển thuê cá thể gấu ngựa quý hiếm nói trên cho một người ở xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) ra tỉnh Nghệ an để tiêu thụ và tiền công vận chuyển được tính theo giá cước taxi.