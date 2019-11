Bắt giữ tàu gỗ trọng tải 40 tấn hút cát trên sông Hậu lúc nửa đêm

Khoảng 1 giờ 30 ngày 16.11, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang tuần tra kiểm soát, trên sông Hậu, đoạn thuộc ấp Thượng 3, TT.Phú Mỹ, H.Phú Tân (An Giang), bắt quả tang tàu gỗ mang số hiệu AG - 017.28 có trọng tại khoảng 40 tấn, do Nguyễn Văn Kết (32 tuổi) và Nguyễn Vũ Linh (18 tuổi, cùng ngụ H.Phú Tân) đang vận hành máy bơm hút cát từ lòng sông lên phương tiện.