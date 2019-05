Bắt hai nghi phạm chuyên xài 'chiêu' giả nhân viên giao hàng nhanh để buôn ma túy

Ngày 19.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã bắt hai nghi phạm buôn bán ma túy trên địa bàn. Công an thu giữ 1,4kg ma túy đá, 712 viên thuốc lắc và 12 gram Ketamine (một loại ma túy tổng hợp cao cấp).

Trước đó, ngày 15.5, công an bắt giữ 2 nghi phạm gồm: Lê Quốc Hùng (39 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM), Nông Tuấn Khang (35 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM). Hiện Công an Q.Thủ Đức đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao 2 nghi phạm cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.