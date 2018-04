Bắt hai vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy, thu nhiều vũ khí trên quốc lộ 14

Đêm 5.4, lực lượng phối hợp gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy của Công an TP.Kon Tum và Công an tỉnh Kon Tum đã bắt hai vụ vận chuyển ma túy , thu giữ đao tự chế, súng tự chế...

Ảnh: P.A Tuấn "dư" khi làm việc với lực lượng chức năng

Thông tin ban đầu, vào đêm 5.4, khi nhận được tin báo có nghi phạm vận chuyển ma túy trên xe taxi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn trên quốc lộ 14, đoạn thuộc P.Ngô Mây (TP.Kon Tum).

Khoảng 20 giờ 30 phút (5.4), tổ công tác dừng kiểm tra một chiếc xe taxi BS 82A - 014.46 đang lưu thông theo hướng từ H.Ngọc Hồi về TP.Kon Tum. Trên taxi lúc này chở một thanh niên tên là Nguyễn Bá Đôn (31 tuổi, trú P.Quang Trung, TP.Kon Tum).

Ảnh: P.A Tang vật thu giữ trên khi kiểm tra các nghi phạm



Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 gói ma túy đá, nên tạm giữ Đôn và tang vật, đưa về trụ sở Công an P.Ngô Mây làm rõ. Ngay trong đêm 5.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kon Tum cũng đã tạm giữ nghi phạm Đôn để tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 5.4, Công an TP.Kon Tum phối hợp với lực lượng tuần tra Đội 141 Công an tỉnh Kon Tum chốt chặn trên quốc lộ 14 (đoạn thuộc P.Ngô Mây) tiến hành kiểm tra xe taxi BS 82A - 021.39 đang lưu thông theo hướng Đăk Hà - TP.Kon Tum.

Trên xe taxi lúc này có 3 thanh niên là Nguyễn Minh Tuấn (còn gọi là Tuấn "dư", 27 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thái Học, TP.Kon Tum; Trương Đức Huy (22 tuổi, trú TP.Pleiku (Gia Lai) và Bùi Anh Tuấn (23 tuổi, trú tại đường Phan Bội Châu, TP.Kon Tum).