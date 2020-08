Bắt kẻ cạy ô thông gió trốn khỏi nhà tạm giữ

Ngày 4.8, Công an H.Vĩnh Linh cho biết đã di lý Nguyễn Hồng Hạnh từ Hà Nội về Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra trong các vụ án “trốn khỏi nơi giam giữ” và “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào tháng 2.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an H.Vĩnh Linh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Hạnh để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tuy nhiên, vào rạng sáng 10.5, Hạnh đã cạy cửa ô thông gió nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh và trốn khỏi nơi giam giữ. Công an H.Vĩnh Linh sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xác lập Chuyên án mang bí số 105T để truy xét đối tượng.