Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi

Trưa 22.6, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định bắt người trong trường khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, H.Tuy An, Phú Yên) về hành vi giết người.