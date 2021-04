Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định

Tối 26.4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Quân (43 tuổi, ở thôn Trực Mỹ 1, xã Yên Cường, H.Ý Yên, Nam Định), nghi can sát hại bé trai 11 tuổi.