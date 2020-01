Bắt Nam Mèo, kẻ chuyên dùng súng đòi tiền bảo kê các nhà hàng tại Kon Tum

Sáng 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt và di lý Nguyễn Văn Nam (tức Nam Mèo, 28 tuổi, trú phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, Kon Tum). Nam Mèo có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản

Đêm 8.1, khi đang trên đường trốn chạy từ tỉnh Long An về TP.HCM, phát hiện có lực lượng công an bám đuổi , Nguyễn Văn Nam và đàn em bỏ xe bên đường chạy trốn. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát của Công an tỉnh Long An và Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức vây bắt cả Nam và đàn em. Đêm 9.1, các đối tượng được di lý về Công an tỉnh Kon Tum.