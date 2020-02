Bắt nghi can thuê ô tô đi cướp tài sản của du khách

Chiều 24.2, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đưa nghi can Trần Vương Phong (25 tuổi, quê Nam Định) đến QL27C để dựng lại hiện trường và tìm tang vật vụ án (cướp tài sản) do Phong gây ra trên QL27C Đà Lạt - Nha Trang.

Bắt cướp ở cây xăng Đà Lạt gay cấn như phim hành động