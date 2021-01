Bắt nghi can trộm hoa tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang

Nguyễn Văn Cương chuyên cắt trộm hoa hồng có tiền án về tội đánh bạc ẢNH: LÂM VIÊN Chiều 29.1, Công an TT.Lạc Dương, H.Lạc Dương (Lâm Đồng), chuyển hồ sơ vụ cắt trộm hoa hồng và nghi can Nguyễn Văn Cương (29 tuổi, quê Nghệ An) đến Cơ quan điều tra Công an H.Lạc Dương tiếp tục xử lý.

Trước đó, sáng 29.1 nhận được tin báo của người dân về nghi can Cương cắt trộm hoa tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang, Công an TT.Lạc Dương triệu tập Cương đến làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu Cương khai nhận đã 13 lần cắt trộm hoa hồng của hộ ông N.V.N, ngoài ra nhiều lần khác còn cắt hoa của các hộ N.V.P, P.V.P… lân cận vườn hoa của Cương đang thuê canh tác.

Thủ đoạn của Cương, lúc chiều tối khi chủ vườn về nhà, thì Cương đột nhập vào những nhà kính cắt trộm hoa hồng có cùng màu hoa mà Cương đang thu hoạch để những người xung quanh khó phát hiện khi mang hoa đi bán. Mỗi lần Cương cắt trộm từ 200 đến hơn 500 cành hoa hồng , mang bán cho một vựa hoa tại thôn Đan Kia, TT.Lạc Dương theo giá thị trường. Cương khai nhận số tiền bán hoa cắt trộm được 6,9 triệu đồng, lần gần nhất chủ vựa hoa chuyển khoản cho Cương 2,8 triệu đồng vào ngày 23.1.2021.

Làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang ẢNH: LÂM VIÊN Với số lượng hoa mà Cương đã trộm như nói trên đủ yếu tố xử lý hình sự nên Công an TT.Lạc Dương lập hồ sơ ban đầu và chuyển lên Công an H.Lạc Dương tiếp tục điều tra xử lý theo chức năng và thẩm quyền. Cương từng có tiền án về tội đánh bạc, ra tù năm 2018, tháng 8.2019 Cương từ H.Qùy Hợp (Nghệ An) vào Lạc Dương làm thuê, sau đó thuê đất trồng hoa hồng.

Móc khóa an ninh phần nào phát huy tác dụng ẢNH: LÂM VIÊN Theo lãnh đạo Công an TT.Lạc Dương, từ ngày Báo Thanh Niên phản ánh vụ việc, đơn vị này phát tặng người dân và nông dân trồng hoa tờ rơi thông tin tuyền truyền phòng chống tội phạm, trong đó có thủ đoạn cắt trộm hoa hồng. Song song đó tặng người dân “móc khóa an ninh” in số điện thoại đường dây nóng của Công an thị trấn và Công an H.Lạc Dương và đã phát huy tác dụng.

Tờ rơi hướng dẫn phòng ngừa tội phạm cắt trộm hoa hồng ẢNH: LÂM VIÊN Mặt khác, công an liên tục tuần tra mật phục tại làng hoa dưới chân núi Lang Biang để theo dõi và xác định những kẻ cắt trộm hoa của người dân. Ngoài nghi can Cương đã bị bắt giữ, Công an TT. Lạc Dương tiếp tục truy tìm những kẻ chuyên cắt trộm hoa hồng của nông dân.