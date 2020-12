Bắt nghi phạm chặn xe thu mua tôm để “làm luật”

Chiều 24.12, thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, ngụ xóm Hợp Thắng, xã Khánh Hợp, H.Nghi Lộc) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản