Bắt nghi phạm mang súng K59 vận chuyển 12 bánh heroin

Ngày 3.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh Nghệ An) phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau một thời gian lập án theo dõi, trưa 3.5, các trinh sát PC47 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Lê Đăng Thanh (48 tuổi, ngụ TT.Xuân An, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mang theo một túi xách, chạy xe máy trên địa bàn xã Tây Sơn (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra và khám xét túi xách của Thanh, lực lượng cảnh sát phát hiện, thu giữ 12 bánh heroin và 1 khẩu súng K59 có 1 viên đạn đã lên nòng. Tại cơ quan công an, Thanh khai mua số ma túy trên của một người Lào ở khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và đang vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ.