Bắt nghi phạm 'thủ' súng, nuôi chó dữ, giăng thép gai quanh nhà để bán ma túy

Ngày 1.5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lúc 11 giờ 30 ngày 30.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) tổ chức lực lượng và ập vào nhà riêng, bắt giữ nghi phạm Trương Công Định (56 tuổi, ngụ tại thôn Cầu Mơ, xã Văn Phương, huyện Nho Quan) để điều tra về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Sau khi bắt giữ nghi phạm, lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở và phát hiện Định tàng trữ 5,45 gram heroin. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện Định cất giữ 1 khẩu súng tự chế và nhiều dao kiếm trong nhà

Nhiều hung khí được phát hiện trong nhà nghi phạm Trương Công Định Ảnh Công an Ninh Bình cung cấp

Cơ quan công an xác định, Định là nghi phạm đã có nhiều tiền án, tiền sự về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép ma túy. Sau khi ra tù, Định tiếp tục mua bán trái phép ma túy, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Để thực hiện hành vi mua bán ma túy, Định thường xuyên khóa trái cửa, xung quanh nhà lắp đặt nhiều camera, giăng dây thép gai, nuôi chó dữ để canh phòng. Đặc biệt, nghi phạm còn tàng trữ nhiều vũ khí để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, mở rộng.