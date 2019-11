Bắt nghi phạm trộm cắp trốn khỏi bệnh viện khi điều trị

Chiều 22.11, Công an H.Tân Trụ ( Long An ) cho biết sau nhiều giờ tổ chức truy bắt, Cảnh sát hình sự huyện đã bắt được Nguyễn Công Tính (25 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Tân, H.Tân Trụ), là nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Khoảng 8 giờ ngày 21.11, Tính có triệu chứng đau bụng nên được lực lượng Công an H.Tân Trụ chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Tân Trụ khám và điều trị.

Trong lúc chờ đợi khám bệnh, Tính viện lý do xin đi vệ sinh. Khi được mở còng để vào nhà vệ sinh, lợi dụng sơ hở của cán bộ bảo vệ, Tính tìm cách trốn khỏi bệnh viện . Phát hiện vụ việc, Công an huyện huy động lực lượng truy bắt . Sau nhiều giờ truy xét, chiều cùng ngày, cảnh sát hình sự đã tóm gọn Tính.

Theo cơ quan công an, trước đó Tính trộm cắp xe máy của người dân rồi trốn khỏi địa phương. Qua phối hợp xác minh, Công an H.Thủ Thừa (Long An) bắt giữ được Tính và bàn giao Công an H.Tân Trụ.