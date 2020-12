Bắt nghi phạm vận chuyển 19 bánh heroin

Ngày 16.12, Công an H.Quế Phong (Nghệ An) cho biết vừa triệt phá đường dây buôn ma túy từ Nghệ An ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ, thu giữ 19 bánh heroin

Trước đó, qua điều tra, theo dõi, khuya 15.12 Công an H.Quế Phong phối hợp lực lượng CSGT Công an Nghệ An bắt giữ Trần Văn Minh (49 tuổi, ngụ H.Yên Thế, Bắc Giang) khi Minh đang vận chuyển 19 bánh heroin từ Nghệ An ra các tỉnh phía bắc. Minh được xác định là kẻ cầm đầu đường dây ma túy này. Hiện công an đang mở rộng chuyên án để điều tra.