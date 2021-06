Bắt nghi phạm vận chuyển trái phép 100 kg thuốc nổ

Công an tỉnh An Giang khẳng định, đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh An Giang chưa bao giờ phát ngôn về vụ án Hồ Duy Hải (tại Long An) như nhiều kênh YouTube đã đăng giả mạo.