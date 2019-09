Bất ngờ gặp 'người tốt' đon đả cho quá giang ô tô, bị mất tài sản

Lúc lên xe, bà T. thấy có hai người, một nam và một nữ. Người phụ nữ nói giọng Huế nhờ bà T. đổi chỗ, kéo cửa kính lên và thân mật hỏi chuyện. Đến đoạn đèo Mỹ Trang, xã Phổ Cường, H.Đức Phổ, thanh niên trên xe nói bà T. xuống xe để anh ta quay lại có việc. Khi bà T. xuống xe, chiếc ô tô phóng nhanh mất hút. Bà T. nhìn túi xách của mình, phát hiện bị rạch, hành lý bị xới tung, số tiền 20 triệu đồng và một số nữ trang trị giá gần 10 triệu đồng cũng biến mất. Ngay sau đó, bà T. đến Công an H.Đức Phổ trình báo vụ việc.

Trước đó, bà Phan Thị T. (trú xã Phổ Cường, H.Đức Phổ) đón xe buýt từ thôn Mỹ Trang đi TP.Quảng Ngãi cũng bị tình cảnh tương tự. Xe cho bà T. đi quá giang cũng là ô tô 7 chỗ màu trắng, trên xe có một nam tài xế và một phụ nữ. Thế nhưng khi đến trước UBND xã Phổ Hòa, H.Đức Phổ thì bà T. bị đuổi xuống và phát hiện số tiền hơn 3 triệu đồng trong túi xách đã bị mất.

Bước đầu Công an H.Đức Phổ xác minh được biển số xe Innova BS 43A - 476.30 là biển số giả. Trung tá Nguyễn Quốc Vương, Đội trưởng Đội CSHS, Công an H.Đức Phổ, cho biết, đơn vị đề nghị các nạn nhân đi quá giang ô tô bị mất tài sản đến cơ quan công an huyện trình báo; đồng thời khuyến cáo người dân không nên đi nhờ xe của người lạ, để tránh bị lừa đảo.