Bắt 'người vận chuyển' vũ khí và công cụ hỗ trợ, lộ kho hàng 'khủng'

Ngày 28.11, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã triệt phá một đường dây tàng trữ, vận chuyển số lượng lớn vũ khí trái phép và công cụ hỗ trợ từ tỉnh thành khác vào TP.HCM tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 18.11, tổ công tác thuộc Công an Q.Tân Bình đang tuần tra thì phát hiện Đinh Tuất Kiệt (24 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra . Tại đây, công an phát hiện Kiệt đang vận chuyển 1 thanh kiếm, 4 cây baton, 2 bình xịt hơi cay nên đưa về trụ sở công an làm việc.