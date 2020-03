Bắt nguyên giám đốc bệnh viện huyện nhận tiền 'chạy' biên chế

Ngày 2.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Văn Tần (47 tuổi, ngụ thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Quan Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Quan Hóa và Tào Ngọc Mão (53 tuổi, ngụ thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa), Trưởng phòng Tổ chức hành chính BVĐK huyện Quan Hóa.