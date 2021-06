Bắt nguyên Phó giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

Ngày 16.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Bùi Mạnh Hùng (44 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Đồng Nai, trước đó cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn từ người dân tố bị can Bùi Mạnh Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 11.2020, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án để điều tra, ngày 31.5.2021, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 15.6.2021, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hùng.