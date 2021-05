Bắt nhanh 2 nghi phạm chém gần đứt lìa cánh tay của nam công nhân

Sáng ngày 15.5, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Tân (28 tuổi) và Châu Thành Công (20 tuổi, em vợ Tân, cùng ngụ Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cả 2 nghi phạm này liên quan đến vụ việc nam công nhân bị chém bằng mã tấu gần đứt lìa cánh tay.

Nạn nhân bị chém là anh Trương Bá Tân (40 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) làm công nhân trong khu công nghiệp Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 13.5, sau khi tan ca, anh Trương Bá Tân chạy xe máy về nhà. Đến đường số 5 (khu công nghiệp Long Thành), anh Tân bị nhóm thanh niên đi xe máy từ đằng sau đuổi theo, dùng mã tấu chém vào tay gây trọng thương. Anh Tân được người dân đưa đi cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Long Thành nhanh chóng bắt được 2 nghi phạm là Trần Văn Tân và Châu Thành Công. Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận do có mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại công ty, Trần Văn Tân đã nhờ Châu Thành Công rủ thêm bạn chặn đường đánh anh Trương Bá Tân.