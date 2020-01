Bắt nhiều nghi can trộm chuyên lợi dụng sơ hở ngày giáp tết

Trộm két sắt của quán nhậu

Chiều 23.1, Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thương (24 tuổi, ngụ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để làm rõ 8 vụ trộm ở các quán ăn, quán nhậu vào những ngày giáp tết.

Trước đó, ngày 15.1, ông Trần Ngọc Bảo (ngụ phường An Hải Đông) đến Công an phường An Hải Tây (cùng quận Sơn Trà) trình báo quán nhậu Xích Lô của ông trên đường Trần Hưng Đạo bị trộm đột nhập.

Kẻ trộm lấy đi 1 két sắt bên trong có 66 triệu đồng, hơn 200 USD và 1 điện thoại di động. Đây là số tiền quán thu được trong mấy ngày buôn bán cuối năm.

Công an phường An Hải Tây phối hợp Công an quận Sơn Trà khoanh vùng các nghi can, truy xét và đến ngày 21.1 thì bắt được Nguyễn Văn Thương.

Qua đấu tranh, Thương thừa nhận ngoài vụ đột nhập quán nhậu Xích Lô của ông Bảo, Thương còn gây ra 8 vụ trộm khác, lợi dụng dịp cuối năm các quán ăn, quán nhậu lơ là.

