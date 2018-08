Bắt nhóm 'bụi đời gầm cầu' trộm hơn 60 vụ lấy tiền mua ma túy

Trong băng trộm này, các nghi can N.Q.H, N.N.Q (cùng 16 tuổi), N.N.T (15 tuổi), C.T.Đ (14 tuổi, cùng ngụ đường Tiểu La, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an Q.Hải Châu bàn giao về địa phương quản lý.

Theo điều tra, nghi can cầm đầu Nguyễn Sỹ Đoan từ nhỏ nhiều lần trộm vặt cùng 3 tiền sử sử dụng ma túy nhưng chưa bị xử lý hình sự do dưới 18 tuổi.

Đáng nói, có lần công an bắt quả tang Đoan và mẹ là Tạ Thị Yến (43 tuổi) đang “ đập đá ” với nhiều người.

Năm 2017, Đoan cầm đầu băng trộm gây ra 30 vụ, bị xử phạt 1 năm tù. Tháng 2.2018, Đoan ra tù thì mẹ Đoan bị Công an Q.Cẩm Lệ bắt về tội tàng trữ ma túy

Sau khi ra tù, Đoan lại tập hợp nhóm bụi đời nêu trên, lập băng trộm. Nhóm bụi đời này sống lang thang ở gầm cầu Tiên Sơn, Trần Thị Lý hoặc "cắm" ở các quán internet.

Theo khai nhận, từ tháng 4 đến tháng 8, cả nhóm trộm hơn 60 vụ, trong đó có 28 vụ trên địa bàn Q.Hải Châu và trộm 28 xe máy, còn lại ở các quận huyện khác, đột nhập các cửa hàng, cửa hiệu, nhà dân. Nhóm bụi đời này bán tài sản trộm cắp để chơi ma túy, vào vũ trường ăn chơi hoặc trả tiền nhà nghỉ.

Hiện Công an Q.Hải Châu đã thu hồi được 6 xe máy và làm rõ thêm 2 nghi can phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.