Bắt nhóm giang hồ cưỡng ép tài xế taxi, thương lái ở Sầm Sơn nộp tiền bảo kê

Ngày 15.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố Sầm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và bắt tạm giam 9 nghi phạm có hành vi đe dọa, ép buộc các tài xế taxi chở khách và các thương lái mua sò ở Sầm Sơn phải nộp tiền bảo kê